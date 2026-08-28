Abate: “Mercato ancora aperto è una follia. Njie? Mi auguro che resti”

28/08/2026 | 14:38:52

Il tecnico del Torino Ignazio Abate ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo: “Siamo agli sgoccioli del mercato, non dico nulla di nuovo se dico che è una follia avere il mercato aperto alla seconda giornata. I ragazzi hanno dato il massimo, non è tutto controllabile nell’inconscio. Perri? Ne parleremo quando sarà ufficiale. Non esistono gare facili. Sassuolo? Hanno mantenuto l’ossatura dell’anno scorso con Aquilani che è un amico ed è preparato. Vogliamo proporre il nostro calcio. Njie? Ha grande talento, è cresciuto qui e sono molto legato a lui: abbiamo un rapporto schietto, è un ragazzo sensibile. Mi auguro che resti”

foto sito torino