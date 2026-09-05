Abate: “Mandragora? Cercavamo uno come lui, inseriremo piano piano gli altri acquisti”

05/09/2026 | 17:36:39

Ignazio Abate ha parlato a Dazn dopo la vittoria di Firenze: “Era il tipo di giocatore che cercavamo, per proporre abbiamo bisogno di gente di grandissima qualità. E’ un leader e ha grandissima lettura. Sono arrivati 6 giocatori negli ultimi giorni, non è facile. Piano piano li inseriremo e sono felice della rosa che ho a disposizione. Il calcio è uguale sempre, poi più sale di livello e più il margine di errore diminuisce e la qualità tecnica viene fuori. Come sta Coco? Una contusione, speriamo niente di grave”.

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