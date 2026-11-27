Abate: “La Lazio non è prima per caso. Gattuso mi ha protetto e fatto crescere. Belghali out, Fortini ci sarà”

27/11/2026 | 15:34:55

Ignazio Abate presenta la sfida del suo Torino contro la Lazio, in programma all’Olimpico Grande Torino sabato alle 18:00. Le parole in conferenza stampa.

Sulla Lazio: “Sono forti fisicamente e di qualità. Sono intensi, bravi nelle ripartenze e nelle riaggressioni, in più giocano con spensieratezza. Per noi è difficile, ma dobbiamo cercare di fare punti. Sarebbe limitante parlare della Lazio solo di gruppo, non sono primi per caso ma hanno qualità. Conosco Gattuso e so quanto ci tiene a creare una mentalità. Noi abbiamo un gruppo unito, ma dobbiamo crescere. Dobbiamo leggere meglio le partite e ricercare l’attacco dello spazio, migliorando nella ricerca della profondità”.

Su Gattuso: “Mi ha protetto, mi ha fatto crescere e per me è come un fratello maggiore. E’ un piacere ritrovarlo, lo abbraccerò forte”.

Su Ricardo Rodriguez: “Non lo so, mi confronto oggi con la società”.

Sulla sterilità offensiva: ” Le partite si decidono dentro l’area. Negli ultimi metri non sono solo gli attaccanti, ma tutta la squadra: dobbiamo prendere più l’iniziativa e osare per creare di più. Nell’ultimo terzo ci arriviamo, ma il problema è che succede troppo poco”.

Su Belghali: “Non ci sarà”-

Su Fortini: “Ci sarà e potrà essere un’opzione”.

Su Zapata: “Una punta fisica come lui ci può fare comodo. Nel calcio moderno, quando ti aggrediscono, serve appoggiarsi su una struttura come la sua. Mi auguro che cresca ancora e ci dia una mano”.

Foto: Sito Torino