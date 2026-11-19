Abate: “Il Napoli non ha i punti che meriterebbe. Allegri è forte nella gestione. Vlasic e Belghali? Vedremo domani”

19/11/2026 | 15:16:49

Ignazio Abate presenta la sfida di Serie A fra il suo Torino e il Napoli, in programma all’Olimpico Grande Torino sabato alle 20:45.

Su Massimiliano Allegri, suo allenatore ai tempi del Milan: “Con il mister ho un rapporto speciale, mi ha fatto migliorare nel mio ruolo e mi porto dietro tanti insegnamenti. Lui è fortissimo nella gestione e nella lettura della partita e per noi è difficile contro una squadra che non ha i punti che meriterebbe. Lo stadio sarà infuocato, servirà personalità e voglio di fare punti”.

Sulla fase offensiva rimpinguata dal rientro di Mandragora: “Non la cambia un solo giocatore, come nella fase difensiva i primi difensori devono essere gli attaccanti, così al contrario nella fase offensiva serve l’apporto di tutti”.

Su Pellegri: “Pietro ha trovato continuità in settimana ed è a disposizione. Conoscete il suo passato, ha sofferto molto e mi auguro che si potrà togliere le sue soddisfazioni. Ha lavorato a testa bassa, mi auguro che la ruota giri”.

Su Fortini: “Fortini è ancora indietro di condizione, sta spingendo e facendo lavoro supplementare ma fisicamente è recuperato”.

Su Vlasic e Belghali: “Si sono allenati, aspettiamo l’allenamento di domani e farò le scelte”.

Foto: Sito Torino