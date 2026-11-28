Abate: “E’ un problema mentale, ma i risultati arriveranno. Simeone e Vlasic sono in calo fisico”

28/11/2026 | 21:01:21

Le parole di Ignazio Abate a Dazn: “C’è sempre del lavoro da fare. Abbiamo fatto una partita seria e giusta, c’è mancato cinismo. Abbiamo creato la palla gol per riaprirla, è un peccato. Ho parlato con la squadra e la società. La prestazione c’è stata. Bisogna credere in quello che si fa perchè, a furia di perseverare, i risultati arriveranno. E’ una questione mentale. Abbiamo preso gol su una situazione in cui dovevamo difendere meglio. Simeone e Vlasic sono in calo fisicamente, ma non hanno fatto male”.

Foto: sito Torino FC