Abate-Aquilani: il balletto tra Sassuolo e Torino. Le ultime

26/05/2026 | 10:15:17

Ignazio Abate resta un nome forte per il Sassuolo, confermata la nostra esclusiva di diverso tempo fa. Adesso bisogna aspettare che il club emiliano si congedi da Grosso (prima scelta della Fiorentina). Qualche giorno fa avevamo svelato il forte interesse del Torino, ma nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Alberto Aquilani per i granata. Aquilani deciderà il sul futuro dopo la finale di ritorno dei playoff di Serie B a Monza, era stato cercato dallo stesso Sassuolo e ci sono i presupposti per un suo salto in A a prescindere dall’atto finale della stagione alla guida del Catanzaro.

Foto: Instagram Juve Stabia