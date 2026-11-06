Abate: “Adams deve pretendere di più da sé stesso. Belghali e Cacciamani sono acciaccati ma dovranno stringere i denti”

06/11/2026 | 15:26:27

Ignazio Abate presenta la sfida contro il Lecce, in programma sabato alle 15:00.

Su Ricardo Rodriguez e la possibilità di non mandarlo in Nazionale: “Ha quasi finito il programma di recupero, si sta valutando con la società”.

Sul calo realizzativo degli attaccanti: “Eccessivo dire così per due partite, non possiamo passare dall’entusiasmo a essere disfattisti. Io percepisco l’entusiasmo nello spogliatoio e dalla risposta dei tifosi, siamo in un percorso in cui possono capitare delle cadute ma noi domani vogliamo vincere altrimenti sono chiacchiere da bar. Se non dovessero segnare gli attaccanti speriamo segnino difensori e centrocampisti”.

Sugli infortunati: “Fortini e Rodriguez non ci saranno, Mandragora valuteremo nel pomeriggio”.

Su Che Adams: “Non possiamo accontentarci o cullarci, bisogna avere la fame di dimostrare tutti i giorni di volersi migliorare. Adams ha fatto un inizio importante, può arrivare in doppia cifra, ma deve pretendere da se stesso di più per la squadra e per togliersi soddisfazioni”.

Poi dà un indizio sulla formazione di domani: “A centrocampo giocherà Fitz-Jim”.

Su Simeone: “Sta bene, hanno recuperato tutti rispetto a Frosinone c’è stato un dispendio di energie nel secondo tempo”.

Su Belghali e Cacciamani: “Hanno acciacchi ma acciacchi o no all’ultima partita prima della sosta c’è da stringere i denti senza fasciarsi troppo la testa, i ragazzi mi hanno dato disponibilità”.

Foto: Sito Torino