Abardonado commenta la sconfitta con il PSG: “Un giorno e mezzo per preparare la gara”

Dopo il poker rimediato contro il Paris Saint-Germain, il tecnico del Marsiglia ad interim Jacques Abardonado ha commentato così la brutta sconfitta contro i parigini: “Siamo tornati venerdì mattina alle 5 da Amsterdam, quindi abbiamo avuto un giorno e mezzo per preparare la sfida. Non è una scusa, è solo una constatazione. Il PSG ha avuto quattro giorni ed è una delle migliori squadre d’Europa. Avere due giorni in più ci avrebbe fatto molto bene, per ricaricare un po’ di più le batterie. Ma ripeto, non è una scusa, è una constatazione“.

Foto: Marsiglia logo