AARON ANSELMINO, IL NUOVO DE LIGT NEL MIRINO DELLE BIG D’EUROPA

In Argentina, precisamente a Buenos Aires, c’è un difensore centrale che sta conquistando le luci dei riflettori. Si tratta di Aaron Anselmino, difensore centrale classe 2005 del Boca Juniors che, a suon di buone prestazioni, è finito nei taccuini di molti grandi club europei.

Anselmino è già considerato uno dei gioielli più interessati del calcio argentino. Difensore centrale di piede destro, alto 186 cm per 80 kg di peso. Dotato un fisico molto importante, i suoi punti di forza sono i duelli aerei e i tackle (caratteristica che, spesso, contraddistingue i difensori sudamericani). Da sempre abituato a giocare in un sistema difensivo a quattro, Anselmino è molto bravo in marcatura, sa disimpegnarsi anche in fase di impostazione. In Argentina, i primi paragoni lo accostano a Matthijs de Ligt del Bayern Monaco e a Robin Le Normand della Real Sociedad.

Nato in Argentina, a Bernardo Larroudé, il 29 aprile 2005, Anselmino è cresciuto calcisticamente nel Boca Juniors dove fa il suo esordio assoluto in prima squadra in campionato l’11 giugno 2023: nella gara contro il Lanus, quando il tecnico Jorge Almirón lo ha messo in campo al 46′ al posto dell’infortunato Valdez. Da quel giorno, il giovane difensore centrale argentino ha collezionato 7 presenze con maglia dei Los Xeneizes, tra cui l’ultima (nel primo turno di Copa Argentina contro il Club Atletico Central Norte) in cui ha giocato dal 1’ ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti di gioco.

Anselmino ha un contratto con il Boca Juniors fino al 30 giugno 2028 con una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Il suo nome è finito nel taccuini di molti direttori sportivi delle big europee, dal Milan al Manchester United. E chissà se Anselmino non sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato…

Foto: Instagram Anselmino