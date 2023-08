A un passo l’accordo tra Brighton e Lille per Baleba

Il Brighton è vicino a Carlos Baleba: secondo quanto riportato da Foot Mercato, il club inglese è a un passo da un accordo con il Lille per il trasferimento del promettente 19enne centrocampista camerunese. Quest’ultimo si recherà presto in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche.

Foto: Instagram Baleba