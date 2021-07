A tutto Shomurodov, il promesso sposo di Mou

Eldor Shomurodov dal Genoa alla Roma, una trattativa che era stata anticipata da Sportitalia domenica 25 luglio e che si chiuderà in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 15 e 20 milioni di euro. L’opportunità della vita per l’attaccante uzbeko che, finalmente, potrà essere allenato dal suo idolo: José Mourinho. Diversi anni fa, quando ancora giocava in Russia nel Rostov, incontrò lo Special One ad una partita di hockey sul ghiaccio e dopo la foto di rito (che nelle ultime ore sta girando sul web) gli disse che tifava Chelsea perché c’era stato lui ad allenare quella squadra. Il destino ha voluto che Eldor, a distanza di tempo, fosse allenato proprio da quel tecnico che lui tanto stimava. L’attaccante avrà l’opportunità di mettersi in luce nel club giallorosso che ha deciso di investire su quello che è considerato in patria il Messi uzbeko. I numeri, con la Nazionale, sono tutti dalla sua parte: 49 presenze e 22 gol. Lo scorso anno a Genoa, alla sua prima esperienza in A, ha totalizzato 31 presenze con 8 gol. Negli anni precedenti, al Rostov, complessivamente ha giocato 91 partite con 18 gol e 12 assist. A 26 anni avrà l’opportunità di giocare in una piazza ambiziosa come quella di Roma. Adesso tocca a lui convincere tutti.

FOTO: Sito Genoa