A Rino Gattuso la prima edizione del Premio “Ernesto Corigliano”: la consegna a Coverciano

10/11/2026 | 12:50:54

Arriva un prestigioso riconoscimento istituzionale per Rino Gattuso. L’attuale tecnico della Lazio è il vincitore della prima edizione del Premio Ernesto Corigliano, prestigioso riconoscimento istituito dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC). La cerimonia di consegna ufficiale si terrà il prossimo 16 novembre nella consueta e splendida cornice di Coverciano, in concomitanza con l’evento della Panchina d’Oro 2026. A consegnare il premio sarà il presidente dell’AIAC, Renzo Ulivieri.

​Il premio omaggia la memoria dell’avvocato cosentino Ernesto Corigliano, figura chiave che il 19 settembre 1966 promosse la costituzione dell’Assoallenatori. Nel sessantesimo anniversario della fondazione, l’associazione ha voluto celebrare il contributo determinante offerto alla tutela e alla valorizzazione della professione tecnica in Italia. A partire dal 2027, il riconoscimento assumerà una formula itinerante toccando le varie province della Calabria, abbinando alla consegna un momento di alta formazione e l’assemblea del Consiglio Direttivo Nazionale AIAC.

foto: x Lazio