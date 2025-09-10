A Ricci il premio Gianluca Vialli: “Un onore, una persona eccezionale e con tanti valori”

10/09/2025 | 23:02:26

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha ricevuto il premio Gianluca Vialli, a margine del premio Gentlemen.

Queste le sue parole: “Ringrazio la famiglia di Gianluca per questo premio, per me ha un signficato enorme e umano per tutto ciò che ha rappresentato Gianluca Vialli prima come uomo e poi come grandissimo attaccante del nostro calcio. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, e la cosa che mi stupii più di tutti fu il sorriso e la sua grande forza di volontà. Ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano e nella vita di tutti noi calciatori”.

Foto: sito Milan