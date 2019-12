A Manchester è tempo di derby: Guardiola sfida Solskjaer, chi sbaglia è perduto

Il big match della 16esima giornata di Premier League è senza dubbio la sfida dell’Etihad Stadium, dove è in programma il derby tra City e United. La squadra di Guardiola convince a intermittenza, ora si trova al terzo posto in classifica, dopo avere perso terreno rispetto a Liverpool e Leicester. Non è una delle fasi migliori nemmeno per i Red Devils, nonostante il successo di pochi giorni fa contro il Tottenham dell’ex Mourinho. Un eventuale successo per la compagine di Solskjaer sarebbe comunque importante e rilancerebbe le ambizioni in chiave Champions. La marcia imperiale del Liverpool con un pari e 14 vittorie, + 8 sul Leicester, +11 sugli arci-rivali del City, ha spiazzato la Premier. Per accendere la passione arriva allora il derby di Manchester che rischia di fare male a una delle due protagoniste. Fischio d’inizio alle ore 18.30, lo spettacolo all’Etihad è assicurato.

Le probabili formazioni:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Jesus, Sterling. All. Guardiola

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; James, Lingard, Rashford; Greenwood. All. Solskjaer

Foto: Manchester Evening News