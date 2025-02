A Gian Piero Gasperini il premio Bearzot 2025

Di seguito il comunicato: “Nella giornata di oggi, martedì 12 febbraio 2025, a mister Gian Piero Gasperini è stato conferito il Premio Nazionale “Enzo Bearzot”.

L’allenatore dell’Atalanta è stato insignito del prestigioso riconoscimento da una qualificata giuria, presieduta dal Presidente federale Gabriele Gravina.

“Fenomeno unico nel nostro Paese per continuità ad alto livello sulla panchina di una singola squadra, Gian Piero Gasperini è da molti anni anche sinonimo di bel gioco e di risultati. Ma la ricerca della vittoria, culminata in un’Europa League che rappresenta il più recente trofeo conquistato da una squadra italiana, non fa mai venire meno serietà del carattere, vocazione didattica e senso del gruppo. Tutte caratteristiche, queste, che lo accomunano ad Enzo Bearzot e unite ai risultati della sua Atalanta rendono plebiscitaria l’assegnazione a Gasperini del Premio 2025 intitolato al grande ‘Vecio’ del calcio italiano”. Questa la motivazione ufficiale della giuria per il riconoscimento assegnato a mister Gian Piero Gasperini come vincitore del Premio Enzo Bearzot, giunto alla sua quattordicesima edizione e promosso da FIGC e US ACLI, quest’ultima presieduta da Damiano Lembo.

L’annuncio ufficiale del premio a mister Gasperini è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, a Roma, nella sala Paolo Rossi della FIGC.

“Ringrazio sentitamente per questo prestigioso riconoscimento intitolato a un grande allenatore e a uno straordinario uomo di sport. È un premio che sento di condividere con tutto il mio staff, ma anche evidentemente con i miei giocatori, con il mio Club e con Bergamo e i tifosi dell’Atalanta che hanno contribuito negli anni al raggiungimento di questi gratificanti riconoscimenti”. Queste le parole di ringraziamento di mister Gian Piero Gasperini”.

Foto: Twitter Atalanta