A Firenze nasce la pizza in onore di Spalletti “Don Luciano da Certaldo”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, toscano e fiorentino DOC, è stato omaggiato da una pizzeria del capoluogo toscano con la pizza “Don Luciano da Certaldo”. Come riportato da “La Nazione”, a preparla sarebbero proprio tufosi del Napoli che hanno una attività a Firenze e che hanno invitato il tecnico dei partenopei per assaggiarla a fine campionato, per rendere omaggio al suo trionfo con lo scudetto vinto dal Napoli.

Foto: Instagram Napoli