A. Ferreira: “Futuro? Ho un contratto, può succedere di tutto. Ora ho solo bisogno di una vacanza”

Dopo aver conquistato per due volte il campionato brasiliano e la Copa Libertadores, Abel Ferreira potrebbe lasciare il Palmeiras: “Tutti sanno che ho un contratto ma nel calcio nulla può essere garantito. Quando sono arrivato qui non ho promesso titoli, solo che avremmo avuto una squadra di qualità. Ho un contratto e può succedere di tutto. Sono stanco e ho bisogno di una vacanza. Il 17 si torna a giocare”. Sul tecnico c’è l’interesse dall’Al-Sadd, in Qatar, che potrebbe renderlo l’allenatore più pagato del mondo.

Foto: Instagram Ferreira