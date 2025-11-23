A destra o a sinistra, Wesley è un grande acquisto per la Roma

23/11/2025 | 20:08:41

La Roma è in testa alla classifica, si gode il momento e soprattutto l’effetto Gasperini. Un’altra prova di forza a Cremona, aspettando il Napoli al prossimo giro di carte per quello che sarà un test significativo. Tutto questo malgrado un mercato incompleto, soprattutto negli ultimi 30 metri, e dopo aver celebrato il ritorno al gol di Ferguson reduce da mille vicissitudini. Ma c’è un acquisto che ha già lasciato il segno senza alcun tipo di dubbio o di perplessità, si tratta di Wesley che aveva voluto a ogni costo la Roma e che la sta onorando in modo assoluto. Uno stantuffo di fascia, la duttilità di poter giocare sia a destra che a sinistra in caso di necessità, un rendimento alto e ogni tanto il vizio del gol. La Roma è stata spesso abituata bene su quella corsia, ogni riferimento a Cafu non è puramente casuale. Ma i paragoni non hanno un grande significato, conta il presente e Wesley si è preso la maglia giallorossa, la sta onorando e si prepara a scrivere altre pagine di spessore.

