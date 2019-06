A Bola: Tottenham e United si sfidano per Bruno Fernandes, ma c’è distanza con lo Sporting

Secondo A Bola, il futuro di Bruno Fernandes potrebbe essere in Premier League. Il quotidiano portoghese, infatti, parla di sfida a due tra il Manchester United ed il Tottenham per aggiudicarsi l’ex Sampdoria ed Udinese, attualmente allo Sporting Lisbona e che, nella scorsa stagione, è stato il centrocampista con il maggior numero di gol e assist. Entrambe le squadre, però, sono arrivate ad offrire non più di 55 milioni di euro, contro i 70 chiesti dal club lusitano. Sarà necessario un sacrificio da parte dei club per venirsi incontro, ma le negoziazioni, secondo A Bola, potrebbero avere durata breve.

foto Correio da Manha