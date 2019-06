Il Porto accelera per Bruma, esterno offensivo del Lipsia. Secondo quanto riporta l’autorevole A Bola, il club lusitano sarebbe uscito allo scoperto per il classe ’94 ex Sporting: i Dragoni, si legge, sarebbero disposti a pagare i 15 milioni di euro che chiede il Lipsia. Occhio, però, perché sulle tracce di Bruma c’è anche il PSV, ma oggi il Porto è in vantaggio.

Foto: Die Rothen Bullen