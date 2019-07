Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il Porto avrebbe raggiunto l’accordo con il Junior Barranaquilla per il trasferimento dell’esterno offensivo Luis Diaz per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Il colombiano classe ’97 metterà la propria firma su un contratto che lo legherà ai dragoni per 5 stagioni.

Foto: A Bola