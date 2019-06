A Bola: Marsiglia al lavoro per l’acquisto di Batshuayi

Il futuro di Michy Batshuayi potrebbe essere ancora lontano dal Chelsea. L’attaccante del Belgio in questa stagione ha giocato con le maglie di Valencia e Crystal Palace, ma ora è il Marsiglia a pensare a lui come sostituto di Mario Balotelli. Come rivela A Bola, il club francese sarebbe già al lavoro per portare il classe ’93 alla corte di Villas-Boas. Il Chelsea, possessore del cartellino, difficilmente punterà su Batshuayi, pronto ad una nuova avventura lontano da Londra.

Foto: sportsmole