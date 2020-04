A Bola: il Porto vuole blindare Tiquinho Soares, contatti avviati per il rinnovo

Il Porto vuole blindare Tiquinho Soares. L’attaccante brasiliano, autore di 16 gol in questa stagione, è in scadenza di contratto nel 2021 e sulle sue tracce ci sono diverse squadre, ecco perché il club lusitano avrebbe avviato i contatti per il rinnovo. E’ quanto rivela A Bola, che spiega come la volontà dei Dragoes sia quella di allungare il contratto del classe 1991 in modo da evitare di perderlo a zero tra poco più di un anno.

Foto: A Bola