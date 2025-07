A Bola: il Porto vuole anticipare lo Sporting per Costa con Joao Mario nell’operazione

22/07/2025 | 19:50:49

Alberto Costa è stato trattato a lungo dallo a Sporting CP, anche nelle ultime ore come abbiamo aggiornato ieri. Poco fa dal Portogallo A Bola ha raccontato un forte inserimento del Porto che per il terzino vuole anticipare i rivali proponendo ai bianconeri Joao Mario. Si tratterebbe, sempre secondo A Bola, di due operazioni separate: il Porto pagherebbe per Alberto Costa 15 milioni più 1 di bonus, mentre i bianconeri sborserebbero 10 milioni per Joao Mario. C’è un’intesa di massima tra i club, mancano i documenti da firmare. Il Porto ha fretta perché, come racconta i colleghi, intende anticipare i rivali per Costa, vedremo se lo Sporting rilancerà. Nel frattempo Joao Mario, in attesa di notizie definitive, è in Austria con il suo attuale club.

Foto: Instagram Alberto Costa