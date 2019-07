A Bola: il Marsiglia di Villas Boas punta Joao Mario

Secondo quanto riportato da A Bola in Portogallo, il Marsiglia avrebbe messo nel mirino Joao Mario. La squadra francese allenata da Andre Villas Boas (e in attesa anche per Miranda) tenterà un approccio con l’Inter per il centrocampista portoghese, ulteriormente chiuso dall’arrivo in nerazzurro di Barella e quindi in uscita dal club di Viale della Liberazione. Come riportato da A Bola, il Marsiglia tenterà lo sgambetto al Monaco di Jardim, altro club interessato a Joao Mario.

Foto: Twitter profilo personale Joao Mario