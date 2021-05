A Bola: il City su Nuno Mendes dello Sporting, avviati i primi contatti

Secondo il quotidiano portoghese A Bola, lo Sporting Lisbona, fresco campione di Portogallo, sta attraendo diversi club per i suoi giocatori che si sono distinti quest’anno. Nello specifico si parla del Manchester City di Pep Guardiola, che avrebbe messo gli occhi su Nuno Mendes, terzino sinistro dello Sporting. Secondo il giornale il City avrebbe avviato i primi contatti con i Leoes per il laterale, che si distinto in questa stagione.

Foto: Sito Manchester City