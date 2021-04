A’ Bola: derby Benfica-Sporting Lisbona per Vinagre

Il quotidiano portoghese A’ Bola apre con un duello di mercato. Quello per Vinagre del Famalicao, in prestito dal Wolverhampton. Il classe ’99 è inseguito dal Benfica e dallo Sporting, un derby di Lisbona per aggiudicarsi l’esterno portoghese.