Ufficiale: Buso rinnova con il Lecco

L’attaccante Nicolò Buso ha rinnovato il contratto con il Lecco fino al 30 giugno 2026. Il classe 2000 è arrivato nel club lombardo un anno fa. Questo il comunicato del Lecco: “Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Nicoló Buso fino al 30 giugno 2026. L’attaccante classe 2000, è giunto a Lecco nell’estate 2022 e, ha collezionato 53 presenze, 8 gol, 7 assist e tante giocate spettacolari. Siamo felici di averti con noi per altri 3 anni Nico, non vediamo l’ora di rivederti in campo con la maglia bluceleste!”.

Foto: sito Lecco