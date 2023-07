Kane, il Bayern cancella il volo per Londra. Le ultime

Secondo quanto riferito dalla Bild, oggi la dirigenza del Bayern Monaco avrebbe dovuto incontrarsi con quella del Tottenham per discutere della trattativa riguardante il passaggio di Harry Kane in Baviera. Ma, sempre secondo il giornale tedesco, il volo privato per Londra sarebbe stato cancellato perché molti fan lo avrebbero scoperto attraverso le pagine di radar dei voli.

Foto: Instagram Tottenham