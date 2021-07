Griezmann, la Konami rompe il contratto con l’attaccante accusato di razzismo

Un brutto risveglio quello di questa mattina per Antoine Grizmann. La società giapponese K0nami, ha difatti annunciato la decisione di rompere il contratto con l’attaccante francese per razzismo. All’indomani di un comunicato di Hiroshi Mikitani, presidente fondatore della Rakuten – sponsor principale del Barcellona dal 2017 – il quale avrebbe richiesto spiegazioni alla società blaugrana a seguito della diffusione di un video del 2019, in cui si vedono Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann prendere in giro dei dipendenti giapponesi di un hotel durante una tournée in Giappone.

“Konami Digital Entertainment dichiara [..] che la discriminazione di qualsiasi natura è inaccettabile. Avevamo annunciato – ad inizio giugno – che Antoine Griezmann sarebbe diventato il nostro ambasciatore del contenuto ma, alla luce dei recenti avvenimenti, abbiamo deciso di annullare il contratto. Per quanto riguarda il nostro franchise eFootball PES, chiederemo al FC Barcelona, in qualità di club partner, di spiegare i dettagli di questo caso e le sue azioni future”.

Foto: Instagram del giocatore