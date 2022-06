Secondo El Pais, il PSG è disposto a pagare lo stipendio di Neymar pur di cederlo

Clamoroso quanto succede a Parigi in queste ore. Le dichiarazioni del presidente Al-Khelaïfi, non sono piaciute a Neymar che si è sentito offeso dalle esternazioni dell’emiro. Allo stesso tempo, la dirigenza avrebbe già comunicato al brasiliano la voglia di cederlo, già in questa finestra di mercato. Secondo quanto riporta El Pais, l’idea è partita dopo il rinnovo di Mbappe, che avrebbe chiesto maggior potere decisionale all’interno del club. Per il francese, O Ney ha uno scarso impegno negli allenamenti e nel recupero dagli infortuni. Il 10 brasiliano avrebbe accettato la decisione del club, ma ad una condizione. Non vuole rinunciare al ricco stipendio, da 40 milioni che la società gli ha promesso fino al 2027. Pur di lasciarlo andare, il quotidiano rivela che sarebbe disposto a pagare parte dello stipendio. Barcellona è il sogno del brasiliano, ma nelle scorse ore è circolato il nome della Juventus. Insomma il destino di Neymar è incerto, ma sicuro lontano da Parigi.

Foto: Twitter PSG