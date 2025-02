Ronaldo il Fenomeno: “Cristiano il migliore della storia? Non sono d’accordo”

Durante un’intervista, Ronaldo il Fenomeno ha parlato di Cristiano e di coloro che, a suo modo di vedere, sono i migliori calciatori della storia del calcio. Queste le sue parole a ESPN: “Cristiano Ronaldo ha avuto una carriera fantastica, ha fatto cose meravigliose, incluso un cambio di posizione da esterno sinistro a centrale d’attacco. E questa non è una cosa facile. Sicuramente è tra i migliori della storia del calcio. Il migliore? Non sono d’accordo però rispetto la sua posizione, è tra i migliori della storia, direi tra i primi dieci. Io? Non mi piace parlare di questo, preferisco che sia la gente a parlare della mia situazione, di chi sono e di cosa ho fatto. I miei primi dieci? Pelé al primo posto, Maradona e Messi insieme al secondo. Poi una serie di giocatori come Zico, Romario, Cristiano Ronaldo, Van Basten, Figo, Rivaldo”.

FOTO: Instagram Ronaldo