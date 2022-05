Il Milan prepara la festa, San Siro all’Inter. Le ultime sui preparativi delle milanesi

Domenica, comunque andrà a finire, una parte di Milano festeggerà lo scudetto. Se sarà la fetta nerazzurra o quella milanista lo stabilirà il campo, sta di fatto che in queste ore fervono i preparativi per l’eventuale festa. Secondo quanto scrive gazzetta.it, qualora il Milan si dovesse laureare campione d’Italia verrebbe premiato immediatamente a Reggio Emilia. Il trofeo verrà alzato al cielo al Mapei Stadium, con coppa e medaglie consegnate dal presidente di Lega Lorenzo Casini, presente in tribuna dove le possibilità di successo sono maggiori. La festa si prolungherebbe nello stadio di Reggio, mentre a Milano i tifosi potrebbero radunarsi in Duomo, o aspettare a Casa Milan il ritorno in nottata della squadra. San Siro, è certo, verrà chiuso dopo la partita dell’Inter: non ci sarebbero i tempi tecnici per allestire una festa in altri colori.

E se a vincere fosse l’Inter? Innanzitutto la fonte spiega che non verrà esposta la Coppa Italia appena vinta prima del fischio d’inizio come speravano in tanti: per il club sarebbe stato quasi un mettere le mani avanti e ammettere l’impossibilità del Tripletino. L’eventuale festa si concentrerebbe quasi tutta dentro al San Siro nerazzurro (dove premierebbe l’a.d. della Lega De Siervo). La festa proseguirebbe almeno per un po’ nei dintorni dello stadio, per poi spostarsi in piazza Duomo.

FOTO: Alfredopedulla.com