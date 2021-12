Cairo: “Bella vittoria. Lo sfogo di Juric? Ci siamo capiti, non serve parlarne ancora”

Dopo il successo casalingo per 2-1 contro il Bologna, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato così ai giornalisti presenti: “Bella vittoria, sono contento. La gente deve riabituarsi a tornare allo stadio, le vittorie possono portare più tifosi. Ragioniamo step by step, ora ci serve continuità. Oggi avremmo potuto anche segnare di più, abbiamo rischiato qualcosa alla fine, ma va bene.

Coppa Italia? È importante, il mister ci tiene.

Sfogo Juric? Ci siamo capiti, non servono ulteriori discorsi sull’argomento”. Foto: sito Torino