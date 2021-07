Ceferin: “Spero di poter assistere a una finale che rimarrà negli annali”

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, tramite sito ufficiale, in un comunicato, ha voluto parlare di questo Europeo itinerante e della finale che andrà in scena questa sera tra Italia e Inghilterra:

“Dai record di Cristiano Ronaldo nella fase a gironi ai colpi di scena della fase a eliminazione diretta, Euro 2020 ha divertito e incantato tutti gli appassionati dall’inizio alla fine. Ora è arrivato il momento della verità per le due squadre che disputeranno questa attesissima sfida a Londra, nell’iconico stadio di Wembley. Dopo il successo in semifinale, si sono preparate per l’atto conclusivo sapendo che manca un ultimo sforzo per trionfare e alzare l’ambita Coppa Henri Delaunay, regalando grandi gioie ai tifosi e dando inizio alla festa nel loro paese. UEFA EURO 2020 ci ha incantato per quattro settimane, mentre i migliori giocatori europei si sfidavano su un palcoscenico internazionale privilegiato. Sono già tantissimi momenti da ricordare e i tifosi sono rimasti ammaliati per tutto il torneo. Abbiamo festeggiato opportunamente i 60 anni della competizione calcistica per nazionali più prestigiosa d’Europa. L’Europeo ha dimostrato l’importanza del calcio, che sa unire e rendere orgoglioso un intero paese. Ora siamo pronti per concludere un mese affascinante, in cui tutti hanno visto il meglio che il calcio europeo per nazionali ha da offrire. Buona fortuna alle due finaliste. Mi unisco ai tifosi di tutto il mondo sperando di assistere a una partita che rimarrà negli annali.

Godetevi la finale e vinca il migliore!”

Foto: sito UEFA