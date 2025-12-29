82 punti nel 2025: nessuno in Italia come la Roma, che ha anche la miglior difesa

29/12/2025 | 23:04:58

La miglior squadra del 2025 in Serie A? La Roma. I giallorossi, tra Ranieri e Gasperini, hanno chiuso l’anno solare con 82 punti. Nessuno ha fatto meglio in Italia, neanche Inter e ovviamente Napoli.

La Roma chiude il 2025 anche con la miglior difesa, 23 gol al passivo contro i 28 del Napoli. Discorso diverso per l’attacco: con 49 reti all’attivo, i giallorossi inseguono non solo Napoli (59) e Inter (68, prima), ma anche Milan (62), Juventus (51), Bologna (56), Como (51) e Atalanta (55).

Foto: sito Roma