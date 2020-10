Shakhtar Donetsk-Inter: le formazioni ufficiali

L’Inter si tuffa in Champions e non può più sbagliare. Conte deve vincere in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk che ha battuto il Real Madrid alla prima giornata.

Queste le formazioni scelte da Castro e Conte

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Marlos, Solomon; Dentinho

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.

Foto: sito uff. Inter