65′ di Milan-Bari: ecco l’esordio di Modric nel calcio italiano. C’è anche Jashari

17/08/2025 | 22:49:44

Il grande momento è arrivato, il professore Luka Modric fa il suo esordio con la maglia del Milan e ovviamente nel calcio italiano. L’asso croato è entrato in campo nella sfida contro il Bari che comunque in qualche modo entra nella storia. E’ il 65′, inizia l’esperienza in Italia del fuoriclasse portoghese. Fa il suo esordio anche Jashari, il centrocampista tanto inseguito dai rossoneri.

Foto: sito Milan