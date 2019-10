Dalla Bundes alla Serie C. A tutto calcio: le 5 partite da non perdere in questo weekend

Un weekend calcistico tutto da vivere. Dopo la parentesi europea, con Champions League ed Europa League a catturare l’attenzione dei riflettori, ritorna il fine settimana e, con esso, tutti i campionati nazionali. Ecco, allora, i cinque match che proprio non si possono perdere fra sabato e domenica, con orari e programmazione televisiva.

1) Schalke 04-Borussia Dortmund – Bundesliga, 9^ giornata – sabato ore 15:30 (Sky Sport Football)

Torna il derby della Ruhr in Germania. Una delle rivalità più sentite del campionato teutonico, con le squadre divise da un solo punto. Gialloneri a quota 15, terzi insieme a Bayern e Lipsia, a -1 dalla coppia di testa formata da Monchengladbach e Wolfsburg. Una lunghezza in meno per lo Schalke che sogna colpaccio e sorpasso alla Veltins Arena.

2) Livorno-Pisa – Serie B, 9^ giornata – sabato ore 18 (DAZN)

Torna in Serie B il sentitissimo derby toscano. Labronici ultimi in classifica, colpiti nelle ultime settimane da una quantità impressionante di infortuni. Nerazzurri, invece, a caccia di un successo che manca ormai dal 15 settembre, quando all’Arena Garibaldi a cadere fu la Cremonese. Undici anni dopo, dunque, torna in cadetteria una sfida sentitissima che mette in palio punti pesantissimi nella corsa salvezza.

3) Catania-Bari – Serie C girone C, 12^ giornata – domenica ore 15 (Eleven Sports)

Il Catania per cancellare le delusioni delle ultime settimane, non ultima quella maturata nel turno infrasettimanale con il Bisceglie capace di rovinare l’esordio di Lucarelli con un pari giunto in extremis. Il Bari per dimostrare d’essere la corazzata costruita in estate e, magari, avvicinare la Reggina capolista. Due piazze da Serie A, un match che, a prescindere dalla categoria, proprio non si può perdere.

4) Roma-Milan – Serie A, 9^ giornata – domenica ore 18 (Sky Sport Serie A)

Obiettivo riscatto. La Roma di Fonseca contro il nuovo Milan di Stefano Pioli, con in comune l’obiettivo Champions: all’Olimpico, nonostante i problemi di giallorossi e rossoneri, l’idea è che si possa assistere ad un match davvero spettacolare. Di certo il top della 9^ giornata di Serie A: vietato mancare.

5) PSG-Marsiglia – Ligue 1, 11^ giornata – domenica ore 21 (DAZN)

A chiudere il cerchio, poi, è Le Classique. Il PSG riceve al Parco dei Principi il Marsiglia di André Villas Boas. Da una parte, dopo l’acuto in Champions firmato Mbappè-Icardi, si cerca l’allungo in classifica; dall’altra lo sgambetto alla grande favorita, anche per dimostrare che, in questa stagione, la Ligue 1 non sarà scontata come nel 2018/2019.

