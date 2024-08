Affari Ufficiali Live: colpo Le Douaron per il Palermo. Reinier riparte dal Granada

Prende il via l’ultimo giorno del calciomercato estivo. In Italia le trattative dovranno concretizzarsi entro e non oltre le ore 24. Ultimissime occasioni, quindi, di mettere a segno i colpi conclusivi di questa sessione o cedere gli eventuali esuberi. Potrete seguire la diretta di queste ore caldissime qui, con aggiornamenti in tempo reale sulle principali ufficialità.

18.59 – Castillejo, rescisso il contratto con il Valencia

18.50 – Salisburgo, dal Liverpool arriva in prestito Bajcetic

18. 47 – Lumezzane, arriva Piga dal Pescara

18.40 – Brighton, ceduto Rushwort all’Hull City

18.36 – Lecce, tesserato il giovane rumeno Stanciu

18.35 – Sudtitol, Shiba in prestito al Taranto

18.33 – Broh lascia il Palermo e va al Padova

18.28 – Leganes, ecco l’ex Fiorentina Matija Nastasic

18.14 – Palermo, colpo Le Douaron dal Brest

18.10 – Granada, ecco Reinier dal Real Madrid

17.56 – Villarreal, ecco Bernat dal PSG

17.52 – Bologna, depositato il contratto di Nicolò Casale

17.33 – Lecce, ecco Bonifazi dal Bologna

17.30 – Cremonese, ecco Ceccherini dall’Hellas Verona

17.20 – Strasburgo, arriva Petrovic dal Chelsea

17.09 – Gubbio, arriva Stramaccioni dalla Reggiana

17.04 – Villarreal, colpo Juan Bernat Velasco dal PSG

17.00 – Milan Futuro, arriva Zukic

16.35 – Frosinone, colpo Davide Bettella dal Monza

16.33 – Modena, arriva Alessandro Dellavalle

16.18 – Valencia, ufficiale l’arrivo di Barrenechea dall’Aston Villa

16.10 – Nardozi saluta la Roma e va in prestito al Parma

16.00 – Cagliari, Longoni arriva in prestito dal Torino

15.49 – Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Matias Moreno

15.46 – Udinese, arriva Rui Modesto dall’AIK

15.40 – Lecce, colpo Adam Lami dal Dunajska Streda

15.30 – Milan Futuro, ufficiale l’arrivo di Vos

15.26 – Brighton, ceduto in prestito Duberry al Blackburn

15.25 – Spezia, ufficiale Djankpata dall’Everton

15.09 – Bari, arrivato Simic dal Maccabi Haifa

14.57 – Juve, ceduto Filippo Grosso al Frosinone

14.49 – Salernitana, dal MKS Cracovia torna Jaroszynski

14.43 – Brighton, ceduto in prestito Rushworth all’Hull City

14.42 – Leeds, accolto Ao Tanaka dal Fortuna Dusseldorf

14.23 – Rennes, Bourigeaud vola all’Al-Duhail SC

14.21 – Valencia, ceduto in prestito Alberto Mari al Real Saragozza

14.20 – Sothampton, arriva Ramsdale dall’Arsenal

14.19 – Juve, ufficiale la cessione di Olivieri alla Triestina

13.30 – Watford, ufficiale Jebbison dal Bournemouth

13.05 – Juve, arriva Faticanti dal Lecce

13.00 – Holstein Keil, dal MSK Zilina arriva Javorcek

12.50 – Brest, ufficiale Ibrahim Salah dal Rennes

12.38 – Lecce, colpo Mboko dall’Oud-Heverlee Leuven

12.31 – Wolves, arriva il portiere Sam Johnstone dal Crystal Palace

12.11 – Atletico Madrid, ceduto in prestito Marcos Paulo al Molenbeek

11.57 – Empoli, arriva in prestito il talento Brayan dal Coritiba

11.52 – Sestri Levante, ufficiale De Felice dal Turris

11.42 – Real Sociedad, ceduto in prestito Fernandez al Cadice

11.26 – Marsiglia, arriva Maupay dall’Everton

11.19 – Pro Sesto, ufficiale Busatto dal Sestri Levante

10.56 – Wolfsburg, arriva dal PAOK il talento Koulierakis

10.49 – Sestri Levante, dal Torres arriva Nunziatini

10.26 – Siviglia, ceduto Joan Jordan all’Alaves

10:17 – Reggiana, colpo Lucchesi dal Venezia

10.12 – Valencia, ufficiale Caufriez dal Clermont

9.56 – Reims, in arrivo dall’Eintracht Aurelio Buta

9.32 – Empoli, ufficiale Pellegri e Sazonov dal Torino

9:26 – Fenerbahce, ceduto Joshua King al Tolosa