Valerio Mantovani saluta l’Ascoli e va in prestito al Bari, come avevamo anticipato ieri. Ecco il comunicato del club: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 di Valerio Mantovani alla S.S. Calcio Bari. Il Club bianconero rivolge un sincero in bocca al lupo a Valerio per la sua nuova esperienza professionale”.

Foto: instagram Ascoli