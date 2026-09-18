Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Lazio

18/09/2026 | 22:30:22

Il Venezia cerca punti vitali per muovere la classifica, Stroppa punta sul 3-5-2 con Adams e Yeboah in attacco. Gattuso prepara il 4-3-3 con Belahyane a centrocampo e Noslin nel tridente offensivo con Cancellieri e Zaccagni, confermato Frattesi come mezzala.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Basic, Thierry Correia; Yeboah, A. Adams. All. Stroppa



LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

foto x lazio