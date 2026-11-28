Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Napoli
28/11/2026 | 23:30:01
D’Aversa prepara il 4-3-3 per tentare di sorprendere il Napoli. Confermato il tridente offensivo Berardi-Esposito-Laurientè. Allegri risponde con il 4-3-3, davanti c’è Hojlund con Politano e Lang:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Roberto D’Aversa
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Højlund, Lang. All. Massimiliano Allegri
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