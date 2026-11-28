Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Monza
29/11/2026 | 00:04:19
Gasperini cerca tre punti dopo il grande pareggio in Champions a Parigi. Contro il Monza confermato il 3-4-2-1, si rivede Malen dal primo minuto e alle sue spalle Mora-Dybala. In difesa spazio per Ghilardi. Juric schiera Pessina e Robinson alle spalle di Varela.
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Dybala, Mora, Malen. All. Gasperini
MONZA (3-4-2-1): Törnqvist, Kouadio, Goglichidze, Carboni, Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Chaby Mangas, Pessina, Robinson, Varela. All. Juric
foto x roma