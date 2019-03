Defrel, notte di follia: guida in stato di ebbrezza, cerca di sfuggire alla polizia e…

Notte di follia per Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria. Secondo una prima ricostruzione, in evidente stato di ebbrezza verso le 3 l’attaccante ha cercato di sfuggire a un controllo della polizia per poi schiantarsi in corso Europa a Genova. L’attaccante non era da solo, è uscito illeso dall’impatto, ma la sua Mercedes è rimasta completamente distrutto. A Defrel è stata ritirata la patente, la Sampdoria probabilmente prenderà provvedimenti ma intanto sta ricostruendo nei dettagli la vicenda.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria