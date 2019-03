Balotelli è sicuro: “Voglio restare a Marsiglia”

Da oltre 3 anni in Ligue 1, la Francia è diventata una seconda casa per Mario Balotelli. L’attaccante ex Milan e Inter con la maglia del Marsiglia ha ritrovato uno stato di forma ottimale e i 4 gol in 6 presenze lo testimoniano. Il contratto con l’OM è però in scadenza a fine stagione, ma Super Mario sembra avere già le idea chiare: “Voglio restare”. In un’intervista rilasciata al quotidiano francese ‘La Provence’, il centravanti italiano ha parlato del suo futuro e della voglia di restare con il Marsiglia: “La verità è che il mio contratto termina alla fine della stagione. E dopo, discuteremo. Ho detto al mio agente che sto bene qui e che voglio restare”.

Foto: Twitter ufficiale Ligue 1