Nico Gonzalez non convocato per il Friburgo: la Juventus avanza

Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Friburgo. Nella lista non è presente Nico Gonzalez. Per l’argentino, come vi abbiamo già raccontato , avanza prepotentemente la Juventus.

Foto: Instagram Fiorentina