Esclusiva: Sepe al Parma, domani vertice per chiudere

Luigi Sepe al Parma, ormai siamo ai dettagli. Domani ci sarà un incontro nella città emiliana per perfezionare l’operazione che prevedere il trasferimento del portiere in prestito con di riscatto e controriscatto a favore del Napoli. Ora siamo davvero agli ultimi passaggi di una trattativa nata a sorpresa, come vi abbiamo raccontato, e che sta per arrivare al traguardo. Durante il summit il Parma proverà a rilanciare anche per il centrocampista Alberto Grassi, assistito sempre da Mario Giuffredi.

Foto: sito ufficiale Napoli