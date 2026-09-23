Ufficiale: Bracaglia rinnova con il Frosinone
23/09/2026 | 16:58:09
Bracaglia rinnova con il Frosinone, c’è il comunicato ufficiale: “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Gabriele Bracaglia. Il difensore classe 2003 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2029. Prosegue il percorso di Gabriele Bracaglia con il Frosinone Calcio, iniziato nel settore giovanile giallazzurro e oggi consolidato in Prima Squadra”.
foto sito frosinone