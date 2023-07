2Malagò: “Non qualificarsi ai Mondiali è stato un disastro. Grande delusione con l’Under 21

Sull’Europeo Under 21: “C’è stata questa doccia gelata della mancata qualificazione dell’Under 21 che poi è la squadra olimpica e soprattutto anche la squadra del futuro. Ho molto apprezzato che Mancini abbia lasciato tre o quattro giocatori che erano di fatto non convocabili in pianta stabile nella nazionale maggiore: Scalvini, Gnonto, Tonali. Ci siamo rimasti male, è stata sinceramente una grande delusione, anche perché al di là del fantascientifico arbitraggio della prima partita con la Francia, era a portata di mano la qualificazione. Bastava sul 3-0 evitare di prendere due gol o bastava fare un gol con la Norvegia. La Francia era qualificata di diritto, Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles hanno un’unica nazione che le rappresenta all’Olimpiade, la Gran Bretagna, quindi bastava poco per arrivarci. C’è un grande rammarico perché hai 23 carte olimpiche e combatti per 13 giorni in 30 sport diversi per portarne a casa 11. Oggi negli sport di squadra è molto più complicato qualificarsi in certi sport che andare a medaglia. Questo è poco, ma sicuro”.

Foto: twitter CONI